"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке

Мария Кравец снялась в просторной белой рубашке и черных брюках с широкими штанинами. Она отметила локацию – Киев.

Автор фотосессии – актриса "Женского квартала" Марта Адамчук.

"Какая красота!" – прокомментировала подписчица kosshevayaa.

Фотосессия является продолжением совместной работы Марии Кравец и Марты Адамчук. Первая часть снимков была опубликована 23 сентября.

Контекст:

Мария, родившаяся 25 февраля 2003 года, – старшая дочь Елены Кравец. У нее есть родные младшие брат Иван и сестра Екатерина. Они двойняшки, родились 19 июля 2016 года.

Отец детей – супруг Елены Кравец Сергей Кравец, который ранее был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Они поженились в 2002 году.