22 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные традиции и приметы

Сегодня отмечают не только Международный день бокса и Всемирный день мозга, но и День гамака Фото: depositphotos.com

Международный день бокса был учрежден в 2017 году. В истории человечества первые упоминания об этом виде спорта датированы третьим тысячелетием до нашей эры. Боксерские состязания запечатлены на фресках шумеров и древних египтян. Сцены описания кулачных боев есть в индийской литературе.

В 688 году до нашей эры бои на кулаках вошли в программу Олимпийских игр. Бокс как современный вид спорта зародился в Англии в XVIII веке. В 1920 бокс был включен в список олимпийских видов спорта.

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля, поскольку именно в этот день в 1957 году в Брюсселе была основана Всемирная федерация неврологии, призванная повышать осведомленность широких слоев населения о важности здоровья и развитии мозга, а также привлекать внимание к проблемам заболеваний головного мозга и нервной системы.

Кроме того, 22 июля считается Днем гамака. Самое раннее упоминание этого средства для сна и отдыха датируется 1330 годом: в английской средневековой рукописи была изображена миниатюра с гамаком. Хотя часть исследователей уверяют, что гамаки появились гораздо раньше. Они считают, что это изобретение южноамериканских индейцев. Широкое распространение гамаки получили в Европе, они использовались на кораблях в качестве подвесных коек для членов команды.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Андрея, Ивана, Кирилла, Михаила, Панкрата и Федора. В католической – у Магдалины и Марии.

Согласно народным традициям, в этот день пробовали первые огурцы и начинали собирать чернику.

Приметы этого дня: