25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 25 июля, до конца года остается 159 дней
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Представляем календарь событий этого дня.
В этот день родились:
в 1929-м – Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер и актер;
в 1959-м – Андрей Харитонов, украинский актер театра и кино, прославился главной ролью в фильме "Овод";
в 1967-м – Мэтт Леблан, американский актер, прославился ролью Джоуи Триббиани в сериале "Друзья".
В этот день умерли:
в 1955-м – Исаак Дунаевский, композитор, дирижер и педагог. Ему было 55 лет;
в 1980-м – Владимир Высоцкий, советский актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель, 42 года;
в 1996-м – Микаэл Таривердиев, советский композитор, 64 года;
в 2008-м – Михаил Пуговкин, советский актер театра и кино, 85 лет.
Этот день в истории:
в 1687-м – гетманом Украины избран Иван Мазепа;
в 1959-м – в Москве в Сокольниках открыта Американская национальная выставка. Президент Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев перерезали белую ленточку и отправились на кухню кафе-шашлычной;
в 1978-м – в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения;
в 1984-м – первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции "Салют-7".
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