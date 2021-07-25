Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 25 июля, до конца года остается 159 дней
Сегодня 25 июля, до конца года остается 159 дней
Фото: depositphotos.com

Представляем календарь событий этого дня.

В этот день родились:

  • в 1929-м – Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер и актер;
  • в 1959-м – Андрей Харитонов, украинский актер театра и кино, прославился главной ролью в фильме "Овод";
  • в 1967-м – Мэтт Леблан, американский актер, прославился ролью Джоуи Триббиани в сериале "Друзья".

В этот день умерли:

  • в 1955-м – Исаак Дунаевский, композитор, дирижер и педагог. Ему было 55 лет;
  • в 1980-м – Владимир Высоцкий, советский актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель, 42 года;
  • в 1996-м – Микаэл Таривердиев, советский композитор, 64 года;
  • в 2008-м – Михаил Пуговкин, советский актер театра и кино, 85 лет.

Этот день в истории:

  • в 1687-м – гетманом Украины избран Иван Мазепа;
  • в 1959-м – в Москве в Сокольниках открыта Американская национальная выставка. Президент Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев перерезали белую ленточку и отправились на кухню кафе-шашлычной;
  • в 1978-м – в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения;
  • в 1984-м – первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции "Салют-7".
Теги: смерть, история, календарь, лето
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