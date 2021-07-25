25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 25 июля, до конца года остается 159 дней Фото: depositphotos.com

В этот день родились:

в 1929-м – Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер и актер;

в 1959-м – Андрей Харитонов, украинский актер театра и кино, прославился главной ролью в фильме "Овод";

в 1967-м – Мэтт Леблан, американский актер, прославился ролью Джоуи Триббиани в сериале "Друзья".

В этот день умерли:

в 1955-м – Исаак Дунаевский, композитор, дирижер и педагог. Ему было 55 лет;

в 1980-м – Владимир Высоцкий, советский актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель, 42 года;

в 1996-м – Микаэл Таривердиев, советский композитор, 64 года;

в 2008-м – Михаил Пуговкин, советский актер театра и кино, 85 лет.

Этот день в истории: