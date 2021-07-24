Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2021
 
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24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня 24 июля, до конца года остается 160 дней
Сегодня 24 июля, до конца года остается 160 дней
Фото: depositphotos.com

Сегодня Международный день заботы о себе (International Self-Care Day, ISD). Он отмечается ежегодно, начиная с 2011 года, по инициативе британского Международного фонда заботы о себе. Этот день призван напомнить о важности физического, ментального и эмоционального здоровья человека.

Цель этого дня – напомнить самой широкой аудитории, что каждый может и должен помочь себе быть здоровым, расширять свои знания в этом вопросе и придерживаться здорового образа жизни: соблюдать распорядок дня, правильно питаться, поддерживать постоянную физическую активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказаться от вредных привычек.

В США сегодня отмечается День кузенов и кузин. В этот праздник принято встречаться со своими двоюродными братьями и сестрами, вместе фотографироваться и рассылать эти снимки родственникам. С развитием социальных сетей фотографии начали выкладывать в сеть с хештегом #NationalCousinsDay.

У православных сегодня именины у Аркадия, Елены и Евфимии. Кроме того, 24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, соответственно, сегодня день ангелов у всех девочек с именем Ольга. У католиков – именины у Кристины.

Приметы этого дня:

  • Если в этот день идет дождь, будет хороший улов рыбы.
  • Если в этот день ярко светит солнце, будет хороший урожай зерновых.
  • Гулкий гром – к продолжительному ливню, глухой – к тихому дождю.
  • Паук сидит посреди паутины – к дождю.
  • Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.
  • Много мошкары – хороший знак: осенью будет много грибов.
Теги: праздники, календарь, отдых, выходной, лето
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