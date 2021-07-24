24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Цель этого дня – напомнить самой широкой аудитории, что каждый может и должен помочь себе быть здоровым, расширять свои знания в этом вопросе и придерживаться здорового образа жизни: соблюдать распорядок дня, правильно питаться, поддерживать постоянную физическую активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказаться от вредных привычек.

В США сегодня отмечается День кузенов и кузин. В этот праздник принято встречаться со своими двоюродными братьями и сестрами, вместе фотографироваться и рассылать эти снимки родственникам. С развитием социальных сетей фотографии начали выкладывать в сеть с хештегом #NationalCousinsDay.

У православных сегодня именины у Аркадия, Елены и Евфимии. Кроме того, 24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, соответственно, сегодня день ангелов у всех девочек с именем Ольга. У католиков – именины у Кристины.

Приметы этого дня: