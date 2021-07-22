22 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 22 июля, до конца 2021 года осталось 162 дня Фото: depositphotos.com

В этот день родились:

в 1937-м – Богдан Климчак, украинский писатель, многолетний политзаключенный советских концлагерей, один из последних политзаключенных УССР.

в 1946-м – Мирей Матье, французская певица.

в 1946-м – Борис Эйфман, советский и российский балетмейстер, народный артист РФ.

в 1949-м – Джуна (настоящее имя Евгения Давиташвили) советская и российская целительница, астролог.

в 1951-м – Олег Газманов, российский поп-певец, поэт и композитор.

в 1966-м – Иван Охлобыстин, российский актер и сценарист, бывший священник.

в 1971-м – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец.

в 2013-м – принц Джордж Кембриджский, третий правнук королевы Елизаветы II, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В этот день умерли:

в 1958-м – Михаил Зощенко, советский писатель и драматург, сценарист и переводчик. Ему было 63 года.

в 1986-м ­– Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино. Ей было 87 лет.

в 2004-м – Константин Степанков (Волощук), украинский актер театра и кино, педагог, муж актрисы Ады Роговцевой. Ему было 76 лет.

в 2021-м – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино. Ему было 70 лет.

Этот день в истории: