24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

"Радуга" – картина украинского художника Архипа Куинджи, он скончался 24 июля 1910 года Фото: wikipedia.org

В этот день родились:

в 1912-м – Николай Гриценко, украинский актер театра и кино;

в 1942-м – Ирина Мирошниченко, российская актриса театра и кино;

в 1969-м ­– Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.

В этот день умерли:

в 1910-м – Архип Куинджи, украинский художник, уроженец Мариуполя, ему было 68 лет;

в 1964-м – Максим Рыльский, украинский поэт, 69 лет.

Этот день в истории: