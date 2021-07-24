Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2021
 
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24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Радуга" картина украинского художника Архипа Куинджи, он скончался 24 июля 1910 года
"Радуга" – картина украинского художника Архипа Куинджи, он скончался 24 июля 1910 года
Фото: wikipedia.org

Представляем календарь событий этого дня.

В этот день родились:

  • в 1912-м – Николай Гриценко, украинский актер театра и кино;
  • в 1942-м – Ирина Мирошниченко, российская актриса театра и кино;
  • в 1969-м ­– Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.

В этот день умерли:

  • в 1910-м – Архип Куинджи, украинский художник, уроженец Мариуполя, ему было 68 лет;
  • в 1964-м – Максим Рыльский, украинский поэт, 69 лет.

Этот день в истории:

  • в 1701-м – основан американский Детройт. Основателем города (тогда это был поселок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля;
  • в 1790-м – во Франции впервые в истории документально зафиксировали падение на Землю метеорита;
  • в 1969-м – американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11", совершивший первую в истории посадку на Луну, успешно приводнился в Тихом океане.
Теги: смерть, история, календарь, лето
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