26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев

"У моих родных и любимых братиков в последние денечки лета дни рождения – вчера был у младшенького Мишки, а сегодня празднует старший брат Ромка. Я безумно счастлива, что бог мне подарил двух прекрасных братьев и я за ними, как за каменной стеной", – написала артистка.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Ее отец Михаил Гросу – бизнесмен, а мать Анна Гросу – по образованию медсестра. Роман (1985) – сын Анны Гросу от первого брака.

Младший брат певицы Михаил Гросу родился в 2017 году. На тот момент его отцу Михаилу Гросу было 50 лет, а матери Анне Гросу – 54 года.

Алина Гросу стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.