"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного

Гросу перестала скрывать отношения с Полянским весной 2021 года Фото: alina_grosu / Instagram

Певица отметила, что отдыхает с ним в Одессе. На селфи пара запечатлена на пляже на фоне моря.

Гросу выбрала для съемки бикини зеленого цвета с бахромой на лифе.

"Страстная парочка. Отлично смотритесь вместе", – прокомментировали публикацию в сети.