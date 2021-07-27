Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного

"Романтика по дороге в Одессу. Я поняла, почему вы не так часто видите Полянского у меня в ленте. Потому что в 90% случаев он оператор и фотограф", – написала артистка.
В последний раз она делилась снимками, на которых запечатлена вместе с Полянским, в начале июня.
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Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах.
Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.
В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.
Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011).
Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.