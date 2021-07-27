Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного

"Романтика по дороге в Одессу. Я поняла, почему вы не так часто видите Полянского у меня в ленте. Потому что в 90% случаев он оператор и фотограф", – написала артистка.

В последний раз она делилась снимками, на которых запечатлена вместе с Полянским, в начале июня.