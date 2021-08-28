Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
Новости

28 августа: развод принцессы Дианы и принца Чарльза, день рождения Дэвида Финчера, смерть 23-летнего украинского футболиста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В этот день 25 лет назад был официально завершен бракоразводный процесс принца Чарльза и принцессы Дианы
В этот день 25 лет назад был официально завершен бракоразводный процесс принца Чарльза и принцессы Дианы
Фото: ЕРА

Представляем календарь событий этого дня: кто родился и умер, интересные события в истории.

Этот день в истории:

в 1963-м – американский баптистский проповедник и один из лидеров движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольну произносит знаменитую речь I have a dream – "У меня есть мечта". В ней Кинг изложил свое видение будущего, где бело- и чернокожие люди имели бы равные права. Эта речь Американским сообществом ораторского искусства была признана лучшей за всю историю XX века;

в 1968-м – сингл Hello, I Love You американской рок-группы The Doors продан в количестве одного миллиона копий. Песня стала одной из самых популярных на рубеже 1960–1970-х, несмотря на то, что многие поклонники группы считали ее "попсовой";

в 1996-м – завершен развод британского принца Чарльза и принцессы Дианы. После 15 лет семейной жизни и четырех лет жизни порознь все формальности были завершены. Бывшие супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни.

В этот день родились:

в 1925-м – Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик, старший из братьев Стругацких, написавших романы и повести "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", "Улитка на склоне", "Гадкие лебеди", "Обитаемый остров" и другие;

в 1925-м – Юрий Трифонов, советский писатель, автор повести "Дом на набережной" – одного из самых ярких произведений о сталинской эпохе террора и репрессий;

в 1939-м – Владимир Ивашов, советский актер, получил всемирную популярность в конце 1950-х, сыграв главную роль в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате";

в 1948-м – Наталья Гундарева, советская актриса театра и кино, одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1990-х. Стала известна благодаря ролям в фильмах "Труффальдино из Бергамо", "Осенний марафон", "Одиноким предоставляется общежитие", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Хозяйка детского дома", "Сладкая женщина", "Однажды 20 лет спустя" и другим;

в 1962-м – Дэвид Финчер, американский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер. Среди самых известных его работ триллер "Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Исчезнувшая". Кроме того Финчер выступил исполнительным продюсером и режиссером сериала Netflix "Карточный домик".

В этот день умерли:

в 2001-м – Сергей Перхун, украинский футболист, вратарь. Выступал за футбольне клубы "Днепр", "Металлург" (Новомосковск) и "Днепр-2", молдавский "Шериф" и российский ЦСКА (Москва). Единственную игру за сборную Украины провел 15 августа 2001 года против Латвии. 18 августа 2001 года в матче чемпионата России против "Анжи" Перхун в результате столкновения с нападающим противника Будуном Будуновым получил черепно-мозговую травму и скончался спустя 10 дней от отека головного мозга. Ему было 23 года.

Теги: принц Чарльз, Аркадий Стругацкий, принцесса Диана, Netflix, календарь, The Doors, Карточный домик, Дэвид Финчер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать — прихлопнут
Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать — прихлопнут
Елена ПОСКАННАЯ
Горбулин: РФ напоминает романовское чучело, набитое сталинской ватой и шагающее под власовскими флагами. Представление об истории у россиян соответствующее
Горбулин: РФ напоминает романовское чучело, набитое сталинской ватой и шагающее под власовскими флагами. Представление об истории у россиян соответствующее
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Ангел загорелый", "Хорош, чертяка!", "Молодой и красивый". Галкин продемонстрировал свой голый торс вблизи
"Ангел загорелый", "Хорош, чертяка!", "Молодой и красивый". Галкин продемонстрировал свой голый торс вблизи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS