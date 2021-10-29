Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
Новости

"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
DJ Imanbek начал писать ремиксы в 2017 году, совмещая хобби с работой на железнодорожной станции
DJ Imanbek начал писать ремиксы в 2017 году, совмещая хобби с работой на железнодорожной станции
Фото: imanbekmusic / Instagram

Казахстанский музыкант и продюсер DJ Imanbek (Иманбек Зейкенов) спустя семь месяцев после объявления лауреатом премии "Грэмми" в номинации "Лучший ремикс" за трек Roses из репертуара SAINt JHN получил статуэтку в виде золотого граммофона. Об этом он сообщил 28 октября в Instagram, опубликовав снимки, сделанные во время вручения.

 "Я получил Грэмми", – написал он. 

"Наконец-то доехала. Круто", – поздравили музыканта поклонники.

Контекст:

63-я церемония вручения премии "Грэмми" состоялась 14 марта в Лос-АнджелесеDJ Imanbek стал первым музыкантом из Казахстана, получившим премию. 

Артист начал писать музыку на компьютере и делать ремиксы в 2017 году, совмещая хобби с работой на железнодорожной станции. В 2019 он сделал ремикс на песню Roses и выложил запись в сеть "ВКонтакте". После этого с ним начали связывать музыкальные менеджеры, а его трек провел более 20 недель в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и вошел в топ-10 Apple Music.

Теги: музыка, Грэмми, DJ Imanbek
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь в откровенном платье
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
"Круто! Стильные такие". Влад Яма с женой и сыном прошелся по подиуму
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Мама, ты так хороша!", "Девочка, ты такая сексуальная, что я расплачусь". 52-летняя Лопес оголила грудь и живот
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Пошло и неприлично", "Наташа изжила себя". Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин
"Парню повезло. Какой у нее станок!", "Женщина-Рогатка". Волочкова показала свои способности
"Парню повезло. Какой у нее станок!", "Женщина-Рогатка". Волочкова показала свои способности
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS