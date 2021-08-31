30 августа: создание первого электропылесоса, день рождения Ларисы Кадочниковой, смерть Иосифа Кобзона

Один из первых пылесосов начала ХХ века Фото: wikipedia.org

Этот день в истории:

– в 1901-м – английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос. Первые пылесосы были изготовлены в США в 1869 году, они приводились в движение рукой. Поначалу Бут создал устройство, которое приводилось в действие от двигателя внутреннего сгорания. Пылесос был оснащен бензиновым двигателем, воздух всасывался с помощью поршневой помпы через тканевый фильтр. Позже Бут создал электромоторную модель. Обе конструкции были чрезвычайно громоздкими и шумными. Изобретателя даже оштрафовали за то, что его машины пугали лошадей на улице;

– в 1968-м – выходит сингл знаменитой британской группы The Beatles Hey Jude. Песню сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана – сына Джона Леннона – во время развода его родителей. Мировой тираж песни достигает беспрецедентных для того времени 6 млн экземпляров, композиция занимает первое место во всех хит-парадах;

– в 1993-м – на Эйфелеву башню в Париже – одну из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей мира – поднялся 150-миллионный посетитель.

В этот день родились:

– в 1934-м – Анатолий Солоницын, советский актер театра и кино, известен по работам в фильмах "Андрей Рублев", "Свой среди чужих, чуждой среди своих", "Зеркало", "Сталкер";

– в 1937-м – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино, исполнила главную роль в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков", играла также в лентах "Белая птица с черной отметиной", "Комиссары";

– в 1972-м – Камерон Диаз, американская топ-модель и актриса, прославилась благодаря фильмам "Маска", "Ангелы Чарли", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".

В этот день умерли:

– в 2006-м – Игорь Кио, советский и российский артист цирка, иллюзионист. Умер от обострения сахарного диабета и тяжелой формы пневмонии в 62 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве;

– в 2011-м – Алла Баянова, советская и румынская певица и композитор, прославилась исполнением романсов и цыганских песен. Скончалась от онкологического заболевания в 97 лет, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве;

– в 2012-м – Игорь Кваша, советский и российский актер и телеведущий, получил широкую популярность после фильмов "Тот самый Мюнхгаузен" и "Человек с бульвара Капуцинов". Умер в 79 лет от болезни легких и сердца, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве;

– в 2015-м – Михаил Светин, советский и российский комедийный актер, известен по ролям в фильмах "Чародеи", "Сильва", "Дон Сезар де Базан". Умер от инсульта в 84 года, похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге;

– в 2018-м – Иосиф Кобзон, советский и российский эстрадный певец и политический деятель. Умер в 80 лет от онкологического заболевания. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.