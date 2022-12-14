30-летний участник группы BTS начал службу в южно-корейской армии

Срок его службы завершится спустя 18 месяцев.

Издание Business Daily отмечает, что Чин въехал в тренировочный лагерь днем на машине без опознавательных знаков, а за ним последовали автомобили с шестью его коллегами по группе.

Позже BTS в Twitter опубликованы совместные фото, на которых запечатлены вместе с Чином.

"Наш Чин! Возвращайся", – говорится в публикации.

На сайте южно-корейского агентства Yonhap News Agency отмечается, что Чин вместе с другими призывниками спит на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек, учится обращаться с оружием и боеприпасами.