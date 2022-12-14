30-летний участник группы BTS начал службу в южно-корейской армии

Срок его службы завершится спустя 18 месяцев.
Издание Business Daily отмечает, что Чин въехал в тренировочный лагерь днем на машине без опознавательных знаков, а за ним последовали автомобили с шестью его коллегами по группе.
Позже BTS в Twitter опубликованы совместные фото, на которых запечатлены вместе с Чином.
"Наш Чин! Возвращайся", – говорится в публикации.
* * !! * * !! * pic.twitter.com/ZP6yryv2qe— * (@BTS_twt) December 13, 2022
На сайте южно-корейского агентства Yonhap News Agency отмечается, что Чин вместе с другими призывниками спит на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек, учится обращаться с оружием и боеприпасами.
Группа BTS была основана в 2013 году. В ней семь участников: RM (лидер группы), Чин, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Вы и Джонгука. Изначально название коллектива расшифровывалось как Bangtan Boys, но в июле 2017 года группа изменила официальный логотип и расшифровку названия на английском языке на Beyond The Scene.
Законы Южной Кореи обязывают мужчин проходить срочную службу в течение двух лет за исключением звезд мирового масштаба, для которых предусмотрена альтернативная служба.
Предполагалось, что правительство Южной Кореи позволит участникам группы BTS избежать срочной службы, но в октябре 2022 года члены группы объявили, что не воспользуются привилегиями.