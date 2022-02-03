30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго

"Я смеялась очень долго. Если честно, до сих пор в это не верю. Все время говорю, что пока не получу эту медальку, то не поверю, – рассказала артистка. – Это очень ответственно для меня, но и не могу сказать, что суперважно. Мне более важно, как меня воспринимает зритель, нравится ли ему мое творчество и мотивирую ли я к чему-то".

Контекст: Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии "Квартал 95" "Папик", в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале "1+1". Осенью 2021 года президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино присвоил Петрожицкой звание "Заслуженный артист Украины".