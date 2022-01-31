30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети

Крист после победы на конкурсе красоты "Мисс США 2019" работала репортером ExtraTV Фото: chesliekryst / Instagram

Отмечается, что Крист выпрыгнула из окна. В последний раз знаменитость видели на 29-м этаже, а позже полицейские обнаружили записку, в которой написано, что ее имущество должна унаследовать мать. Причину случившегося модель не указала.

В комментарии изданию близкие Крист заявили, что опустошены ее смертью.

30 января в Instagram Крист разместила свой последний пост в Instagram.

"Пусть этот день принесет тебе покой и мир", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)