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22 января, 2022
 
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Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес

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Элза Суарес умерла естественной смертью
Элза Суарес умерла естественной смертью
Фото: elzasoaresoficial / Instagram

Бразильская певица Элза Суарес, которую называли "королевой самбы", умерла на 92-м году жизни. Об этом 20 января сообщило британское издание The Guardian.

В публикации отмечается, что певица скончалась 20 января в своем доме на берегу моря в Рио-де-Жанейро по "естественным причинам".

"Любимая и вечная Элза ушла на покой, но она навсегда останется в музыкальной истории, в наших сердцах и сердцах тысяч поклонников по всему миру. Как и хотела Элза Суарес, она пела до конца", – цитирует издание заявление членов семьи певицы.

Контекст:

Элза Суарес родилась 23 июня 1930 года в трущобах (фавелах) Рио-де-Жанейро, Бразилия. В 16 лет выиграла музыкальный конкурс на радио, в 1959-м записала первый хит Se Acaso Você Chegasse, а в 1960-м выпустила одноименный дебютный альбом.

В период военной диктатуры в Бразилии (с 1 апреля 1964 года по 15 марта 1985 года) Суарес записала антиправительственную песню Opiniao, которая привела к аресту и вынужденному переезду в Италию.

В 1997 году Суарес выпустила альбом Trajetória, за который получила Prêmio Sharp как лучшая исполнительница самбы.

Теги: смерть, Рио-де-Жанейро, певица, самба
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