Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес

В публикации отмечается, что певица скончалась 20 января в своем доме на берегу моря в Рио-де-Жанейро по "естественным причинам".

"Любимая и вечная Элза ушла на покой, но она навсегда останется в музыкальной истории, в наших сердцах и сердцах тысяч поклонников по всему миру. Как и хотела Элза Суарес, она пела до конца", – цитирует издание заявление членов семьи певицы.