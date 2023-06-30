31-летний сын осужденного за "пьяное" ДТП Ефремова выпал из окна. РосСМИ пишут, что он был в состоянии наркотического опьянения

Сообщается, что у сына актера диагностированы переломы бедра и костей таза.
В новой публикации редакция канала отметила, что Николая Ефремова обнаружили под окнами дома соседи. Он был со сковородой в руках.
"По словам очевидцев, вероятно, он находился в наркотическом опьянении", – говорится в публикации.
31-летний Николай – сын Ефремова и его третьей жены, российской актрисы Евгении Добровольской.
Михаил Ефремов с осени 2020 года отбывает наказание сроком на семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области, за совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.