31-летний сын осужденного за "пьяное" ДТП Ефремова выпал из окна. РосСМИ пишут, что он был в состоянии наркотического опьянения

Сообщается, что у сына актера диагностированы переломы бедра и костей таза.

В новой публикации редакция канала отметила, что Николая Ефремова обнаружили под окнами дома соседи. Он был со сковородой в руках.

"По словам очевидцев, вероятно, он находился в наркотическом опьянении", – говорится в публикации.