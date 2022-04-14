Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
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32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры

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Рэдклифф прославился благодаря роли Гарри Поттера
Рэдклифф прославился благодаря роли Гарри Поттера
Фото: ЕРА

Британский актер Дэниел Рэдклифф в интервью зданию Empire заявил, что намерен завершить актерскую карьеру и попробовать свои силы в режиссуре.

Актер рассказал, что хочет снять картину о киноиндустрии по своему сценарию. Он подчеркнул, что приступит к реализации проекта спустя несколько лет, так как на ближайшее полтора года его рабочий график уже расписан. 

Рэдклифф признался, что не будет задействован в новой картине как актер, поскольку во время монтажа "не хочет часто видеть свое лицо" на экранах.

Контекст:

Рэдклифф прославился благодаря роли Гарри Поттера в серии одноименных фильмов, снятых по произведениям британской писательницы Джоан Роулинг.

Теги: карьера, актер, Дэниел Рэдклифф
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