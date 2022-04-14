32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры

Актер рассказал, что хочет снять картину о киноиндустрии по своему сценарию. Он подчеркнул, что приступит к реализации проекта спустя несколько лет, так как на ближайшее полтора года его рабочий график уже расписан.

Рэдклифф признался, что не будет задействован в новой картине как актер, поскольку во время монтажа "не хочет часто видеть свое лицо" на экранах.