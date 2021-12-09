"Золотое трио". Рэдклифф выложил в сеть первое фото со съемок спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"

На снимке Рэдклифф запечатлен в компании актрисы Эммы Уотсон и актера Руперта Гринта.

"Золотое трио", – прокомментировали фото поклонники.

Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety.

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

Премьера спецэпизода "Возвращение в Хогвартс", посвященного 20-летию со дня премьеры сериала, состоится 1 января 2022 года. В новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других.