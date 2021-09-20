Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
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36-летняя Тина Кароль поделилась редкими снимками 61-летней матери

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Тина Кароль родилась в 1985 году
Тина Кароль родилась в 1985 году
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

36-летняя украинская певица Тина Кароль 19 сентября в Facebook обнародовала серию фото, на которых запечатлена ее мать Светлана Либерман, – в этот день ей исполнился 61 год.

На первом фото мать певицы позирует с праздничном тортом на тарелке, а на последнем запечатлена в компании дочери. Также Тина Кароль обнародовала селфи, которое сделала на фоне внедорожника.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/407406247408809

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года. У певицы есть родной старший брат Станислав Либерман. Он работает юристом.

В 2005 году певица заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов.

Теги: Тина Кароль, семья, певица
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