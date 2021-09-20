36-летняя Тина Кароль поделилась редкими снимками 61-летней матери

На первом фото мать певицы позирует с праздничном тортом на тарелке, а на последнем запечатлена в компании дочери. Также Тина Кароль обнародовала селфи, которое сделала на фоне внедорожника.

Контекст: Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года. У певицы есть родной старший брат Станислав Либерман. Он работает юристом. В 2005 году певица заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов.