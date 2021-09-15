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15 сентября, 2021
 
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"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте

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Тина Кароль: Мур
Тина Кароль: Мур
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 15 сентября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в прозрачном боди с глубоким декольте и черном бюстгальтере.

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы. 

"Мур", – оставила комментарий под своей публикацией артистка. 

"Кошечка", – отреагировали фолловеры. 

"Какая секси", – оценили образ певицы пользователи сети.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов.

Теги: Тина Кароль, певица
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