39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском

"Ты отличный тренер, и я так много узнал о борьбе и жизни с тобой. Также честь получить повышение, чтобы соревноваться на синем поясе за команду", – подписал снимки Цукерберг.
Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу является вторым взрослым званием в этом виде единоборств после белого пояса.
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Цукерберг ведет активный образ жизни. Кроме джиу-джитсу он увлекается горными лижами, занимается водным спортом и часто делится соответствующими фото в своих соцсетях.
В июне 2023 года американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что готов сойтись в поединке с Цукербергом. Тот ответил в Instagram Stories с призывом назвать место боя. Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе в октагоне – специальной клетке, в которой устраиваются бойцовские поединки.