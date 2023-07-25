39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском

"Ты отличный тренер, и я так много узнал о борьбе и жизни с тобой. Также честь получить повышение, чтобы соревноваться на синем поясе за команду", – подписал снимки Цукерберг.

Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу является вторым взрослым званием в этом виде единоборств после белого пояса.

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