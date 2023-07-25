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25 июля, 2023
 
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39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском

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Цукерберг ведет активный образ жизни
Цукерберг ведет активный образ жизни
Фото: Mark Zuckerberg / Facebook

39-летний глава американской компании Meta Марк Цукерберг 23 июля опубликовал в Instagram серию фото, на которых запечатлен со своим тренером по боевым искусствам Дэйвом Камарильо в день получения синего пояса по джиу-джитсу.

"Ты отличный тренер, и я так много узнал о борьбе и жизни с тобой. Также честь получить повышение, чтобы соревноваться на синем поясе за команду", – подписал снимки Цукерберг.

Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу является вторым взрослым званием в этом виде единоборств после белого пояса.

Контекст:

Цукерберг ведет активный образ жизни. Кроме джиу-джитсу он увлекается горными лижами, занимается водным спортом и часто делится соответствующими фото в своих соцсетях. 

В июне 2023 года американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что готов сойтись в поединке с Цукербергом. Тот ответил в Instagram Stories с призывом назвать место боя. Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе в октагоне – специальной клетке, в которой устраиваются бойцовские поединки.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Марк Цукерберг, Илон Маск
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