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Цукерберг впервые за 10 лет опубликовал твит, чтобы подшутить над Маском

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Цукерберг написал в Twitter впервые за более чем 10 лет
Цукерберг написал в Twitter впервые за более чем 10 лет
Фото: EPA

Глава компании Meta Марк Цукерберг впервые за более чем 10 лет опубликовал твит в день, когда запустил новую соцсеть – потенциального конкурента Twitter.

5 июля Instagram Meta официально представил Threads, который считается серьезным конкурентом Twitter.

Через несколько часов Цукерберг опубликовал изображение противостоящих друг другу идентичных людей-пауков.

Bloomberg считает, что это шутка в адрес владельца Twitter Илона Маска.

Это первый твит Цукерберга с 18 января 2012 года. Предыдущий пост содержал ссылку на пост Цукерберга в Facebook, который в настоящее время удален. Перед этим Цукерберг писал в Twitter в марте 2009 года о том, что создал свою открытую страницу в Facebook.

Маск писал в Twitter 21 июня, что готов сойтись в поединке с владельцем конкурирующей соцсети Facebook Марком Цукербергом. Тот ответил, но не в Twitter, а в Instagram Stories, с призывом назвать место боя. Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе в октагоне – специальной клетке, в которой устраиваются бойцовские поединки.

Контекст:

Threads извлекает выгоду из серии ошибок в Twitter, отмечает Bloomberg. С тех пор как Маск приобрел компанию, он сократил тысячи сотрудников, ослабил политику модерации контента и поставил пользователей и рекламодателей перед рядом технических проблем. В последнем спорном изменении политики Twitter ограничил количество твитов, которые пользователи могут просматривать ежедневно. Маск назвал это временной мерой, чтобы защититься от парсеров данных и ботов. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Twitter, Марк Цукерберг, Илон Маск, Meta
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