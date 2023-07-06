Цукерберг впервые за 10 лет опубликовал твит, чтобы подшутить над Маском

5 июля Instagram Meta официально представил Threads, который считается серьезным конкурентом Twitter.
Через несколько часов Цукерберг опубликовал изображение противостоящих друг другу идентичных людей-пауков.
July 6, 2023
Bloomberg считает, что это шутка в адрес владельца Twitter Илона Маска.
Это первый твит Цукерберга с 18 января 2012 года. Предыдущий пост содержал ссылку на пост Цукерберга в Facebook, который в настоящее время удален. Перед этим Цукерберг писал в Twitter в марте 2009 года о том, что создал свою открытую страницу в Facebook.
Маск писал в Twitter 21 июня, что готов сойтись в поединке с владельцем конкурирующей соцсети Facebook Марком Цукербергом. Тот ответил, но не в Twitter, а в Instagram Stories, с призывом назвать место боя. Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе в октагоне – специальной клетке, в которой устраиваются бойцовские поединки.
Threads извлекает выгоду из серии ошибок в Twitter, отмечает Bloomberg. С тех пор как Маск приобрел компанию, он сократил тысячи сотрудников, ослабил политику модерации контента и поставил пользователей и рекламодателей перед рядом технических проблем. В последнем спорном изменении политики Twitter ограничил количество твитов, которые пользователи могут просматривать ежедневно. Маск назвал это временной мерой, чтобы защититься от парсеров данных и ботов.