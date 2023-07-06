Цукерберг впервые за 10 лет опубликовал твит, чтобы подшутить над Маском

Цукерберг написал в Twitter впервые за более чем 10 лет Фото: EPA

5 июля Instagram Meta официально представил Threads, который считается серьезным конкурентом Twitter.

Через несколько часов Цукерберг опубликовал изображение противостоящих друг другу идентичных людей-пауков.

Bloomberg считает, что это шутка в адрес владельца Twitter Илона Маска.

Это первый твит Цукерберга с 18 января 2012 года. Предыдущий пост содержал ссылку на пост Цукерберга в Facebook, который в настоящее время удален. Перед этим Цукерберг писал в Twitter в марте 2009 года о том, что создал свою открытую страницу в Facebook.

Маск писал в Twitter 21 июня, что готов сойтись в поединке с владельцем конкурирующей соцсети Facebook Марком Цукербергом. Тот ответил, но не в Twitter, а в Instagram Stories, с призывом назвать место боя. Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе в октагоне – специальной клетке, в которой устраиваются бойцовские поединки.