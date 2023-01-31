39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад

В конце января 2015 года David Axelrod и Мозговая поженились, а в феврале того же года у них родилась дочь Фото: DÁVID / Facebook

По словам 39-летнего певца, восемь лет назад в этот день в Киеве было снежно и прохладно.

"Она держала букет белых тюльпанов, а я держал ее. Было очень скользко. В животике Соля толкалась ножками и будто бы говорила: "Эй, я здесь. Я с вами. Скоро встретимся", – поделился воспоминаниями артист. – Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от поцелуя после подписей не отказались".