39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад

По словам 39-летнего певца, восемь лет назад в этот день в Киеве было снежно и прохладно.
"Она держала букет белых тюльпанов, а я держал ее. Было очень скользко. В животике Соля толкалась ножками и будто бы говорила: "Эй, я здесь. Я с вами. Скоро встретимся", – поделился воспоминаниями артист. – Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от поцелуя после подписей не отказались".
David Axelrod и Мозговая познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015-го у пары родилась дочь.
Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.
Осенью 2022 года певец, описывая жизнь с Мозговой, назвал супругу королевой. "Когда рядом королева, жизнь никогда не будет пресной, скучной и неинтересной. Проверено", – написал он тогда.