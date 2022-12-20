44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото

"Спасибо за всю доброту в мой день рождения. Мне нравится быть декабрьским ребенком", – написала актриса.

Контекст:

Холмс наиболее известна по съемкам в американском боевике "Бэтмен: Начало" (2005). В том же году актриса начала отношения с голливудским актером Томом Крузом. Весной 2006-го у пары родилась дочь Сури, а осенью Холмс и Круз стали мужем и женой.

Летом 2012 актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью. После развода дочь осталась с Холмс.

После расставания со своим последним бойфрендом, американским ресторатором Эмилио Витоло знаменитость не афиширует личную жизнь.