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20 декабря, 2022
 
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44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото

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Кэти Холмс исполнилось 44 года
Кэти Холмс исполнилось 44 года
Фото: ЕРА

Американская актриса Кэти Холмс 18 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ребенком. Пост она посвятила своему дню рождения – в этот день ей исполнилось 44 года.

"Спасибо за всю доброту в мой день рождения. Мне нравится быть декабрьским ребенком", – написала актриса.

Контекст:

Холмс наиболее известна по съемкам в американском боевике "Бэтмен: Начало" (2005). В том же году актриса начала отношения с голливудским актером Томом Крузом. Весной 2006-го у пары родилась дочь Сури, а осенью Холмс и Круз стали мужем и женой.

Летом 2012 актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью. После развода дочь осталась с Холмс

После расставания со своим последним бойфрендом, американским ресторатором Эмилио Витоло знаменитость не афиширует личную жизнь.

Теги: Кэти Холмс, актриса
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