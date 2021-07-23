45-летняя звезда "Блондинки в законе" Уизерспун задумала обрезать челку по примеру 21-летней дочери. Фото

Уизерспун задумалась о том, чтобы поменять прическу Фото: reesewitherspoon / Instagram

"Моя девочка", – подписала селфи актриса.

Она также поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей по примеру дочери сделать себе челку.

"Почему нет?" – поддержала решение актрисы ее коллега Кортни Кокс.

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