45-летняя звезда "Блондинки в законе" Уизерспун задумала обрезать челку по примеру 21-летней дочери. Фото

"Моя девочка", – подписала селфи актриса.
Она также поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей по примеру дочери сделать себе челку.
"Почему нет?" – поддержала решение актрисы ее коллега Кортни Кокс.
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Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с участием Риз Уизерспун – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени". Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
Уизерспун – мать троих детей. Дочь Аву Элизабет она родила 9 сентября 1999 года, сына Дикона – 23 октября 2003-го. Отец детей – актер Райан Филлипп. Третьего ребенка – Теннесси Джеймса – она родила 27 сентября 2012 года. Отец мальчика – нынешний супруг актрисы, агент Джим Тот.