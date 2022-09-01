46-летний Антон Фридлянд стал отцом

46-летний писатель отметил, что у него родилась дочь Диана.

Контекст:

Фридлянд и Родинова поженились в апреле 2013 года. Для писателя этот брак стал вторым. Ранее он был женат на украинской писательнице Ирэне Карпе. Детей у пары не было.