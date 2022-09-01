Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2022
 
Новости

46-летний Антон Фридлянд стал отцом

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Фридлянд и Радионова поженились в 2013 году
Фридлянд и Радионова поженились в 2013 году
Фото: Anna Radionova / Facebook

Украинский писатель Антон Фридлянд стал отцом. Об этом он сообщил 29 августа в Facebook, разместив фото, на котором запечатлен в обнимку с беременной женой Анной Радионовой.

46-летний писатель отметил, что у него родилась дочь Диана.

https://www.facebook.com/freedland.anton/posts/pfbid0W5RunYs9Kh2NuQ1z1fzniJ3MUg2VhjDh33rsf2pEgtGDysUu5XKsW6JkAsUJrgMMl

Контекст:

Фридлянд и Родинова поженились в апреле 2013 года. Для писателя этот брак стал вторым. Ранее он был женат на украинской писательнице Ирэне Карпе. Детей у пары не было.

Теги: дети, Ирэна Карпа, Антон Фридлянд
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