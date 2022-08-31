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31 августа, 2022
 
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"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью

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Ангелина младшая сестра Комарова
Ангелина – младшая сестра Комарова
Фото: komarova_angelina / Instagram

Сестра украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, стилист Ангелина Комарова 31 августа сообщила в Instagram, что вскоре во второй раз станет матерью. Она также разместила фото, на которых запечатлена с округлившимся животом.

"Я узнала, что беременна, на четвертый день полномасштабной войны. Многое случилось в моей жизни за это время, так же, как и в жизни каждого украинца. Но у меня за это время еще и вырос большой животик", – подписала она фото.

Контекст:

Разница в возрасте между Дмитрием и Ангелиной Комаровыми – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки. 

В октябре 2020 года Ангелина Комарова впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Имя ее отца сестра ведущего не афиширует.

Теги: дети, беременность, семья, Дмитрий Комаров, Ангелина Комарова
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