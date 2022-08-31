"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью

"Я узнала, что беременна, на четвертый день полномасштабной войны. Многое случилось в моей жизни за это время, так же, как и в жизни каждого украинца. Но у меня за это время еще и вырос большой животик", – подписала она фото.

Контекст:

Разница в возрасте между Дмитрием и Ангелиной Комаровыми – шесть лет. У Комарова также есть младший брат Николай. Ангелина и Николай – двойняшки.

В октябре 2020 года Ангелина Комарова впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Имя ее отца сестра ведущего не афиширует.