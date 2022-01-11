Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде

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"Это мое новое любимое платье", сообщила Клум
"Это мое новое любимое платье", – сообщила Клум
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вечером ночью 11 января выложила на своей Instagram-странице фото и видео в откровенном наряде без нижнего белья. На них она позирует в длинном желтом платье с огромным разрезом, оголяющем спину, бедра и ноги.

"Это мое новое любимое платье", – написала Клум.

Под обоими постами модели нет ни одного комментария, поскольку она отключила эту функцию в своем аккаунте.

Контекст:

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Германии. В 18 лет она победила в популярном немецком телешоу и подписала контракт с модельным агентством на $300 тыс. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, тираж которого в США достигает 20 млн экземпляров. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.

Клум замужем в третий раз. Нынешний супруг модели – немецкий музыкант Том Каулитц. От второго брака с темнокожим британским исполнителем Силом у модели трое детей: сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006) и дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009).

Еще одна дочь – Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) – родилась от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась во время беременности. Второй муж модели, Сил, удочерил девочку, когда пара была вместе.

Теги: платье, модель, Хайди Клум, ноги
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