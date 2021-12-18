"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет

В 17 лет Клум мечтала стать моделью Фото: heidiklum / Instagram

В кадре Клум позирует в белой шляпе-пилотке, а также с обведенными карандашом губами и глазами.

"17 лет, мечтаю стать моделью. С карандашом для губ я немного переборщила", – подписала она публикацию.

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