Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров

Хайди Клум в платье с высоким разрезом так энергично танцевала на камеру, что видны были не только ее трусы Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя знаменитость так энергично двигает бедрами, что в какой-то момент становятся видны не только ее трусы, но половина лобка. В подписи к видео она пообещала назвать имя нового члена жюри, который вместе с ней будет судьей на реалити-шоу "Следующая немецкая топ-модель".

За несколько часов ролик Клум набрал больше 475 тыс. просмотров. Под видео нет ни одного комментария, модель отключила эту функцию в своем аккаунте.

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