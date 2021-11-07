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08 ноября, 2021
 
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Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров

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Хайди Клум в платье с высоким разрезом так энергично танцевала на камеру, что видны были не только ее трусы
Хайди Клум в платье с высоким разрезом так энергично танцевала на камеру, что видны были не только ее трусы
Фото: heidiklum / Instagram

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вечером 7 ноября выложила на своей Instagram-странице ролик, в котором танцует в черно-леопардовом платье с высоким разрезом.

48-летняя знаменитость так энергично двигает бедрами, что в какой-то момент становятся видны не только ее трусы, но половина лобка. В подписи к видео она пообещала назвать имя нового члена жюри, который вместе с ней будет судьей на реалити-шоу "Следующая немецкая топ-модель".

За несколько часов ролик Клум набрал больше 475 тыс. просмотров. Под видео нет ни одного комментария, модель отключила эту функцию в своем аккаунте.

Контекст:

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Германии. В 18 лет она победила в популярном немецком телешоу и подписала контракт с модельным агентством на $300 тыс. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, тираж которого в США достигает 20 млн экземпляров. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.

Клум замужем в третий раз. Нынешний супруг модели – немецкий музыкант Том Каулитц. От второго брака с темнокожим британским исполнителем Силом у модели трое детей: сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006) и дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009).

Еще одна дочь – Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) – родилась от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась во время беременности. Второй муж модели, Сил, удочерил девочку, когда пара была вместе.

Теги: видео, телеведущая, модель, Хайди Клум, жюри, трусы, ролик
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