Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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48-летняя Руслана увеличила губы

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Руслана изменила форму губ с помощью филлера
Руслана изменила форму губ с помощью филлера
Фото: ruslana.lyzhychko / Instagram

48-летняя украинская певица Руслана с помощью инъекций увеличила губы. Об этом 13 июля в эфире канала Live рассказал пластический хирург, проводивший артистке манипуляцию, Сергей Дербак. В передаче также были показаны фрагменты процедуры с участием певицы.

По словам Дербака, он ввел артистке в губы минимальное количество филлера от украинского производителя, изготовленного из японского сырья.

ы просто подчеркнули ее губы. Просто сделали ее свежее в этой области", – отметил доктор. Он признался, что на следующий день после процедуры певица жаловалась на отек, который вскоре исчез.

"Видеть красоту и не видеть коррекции", – оценила результаты манипуляций артистка перед камерой. 

Скриншот: Новини.LIVE / YouTube
Скриншот: Новини.LIVE / YouTube

Контекст:

Руслана – известная украинская певица, экозащитница, победительница "Евровидения 2004". Певица замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж Русланы является ее продюсером и менеджером.

Артистка ведет активный образ жизни и организовывает проекты, направленные на сохранение природы.

Теги: певица, пластическая хирургия, Руслана
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