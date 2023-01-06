49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост

"Я так взволнована – наконец-то все началось снова! Следующая "Топ-модель по-немецки –2023" – с 16 февраля каждый четверг в 20.15 на ProSiebenh", – написала она.
Пост Клум сопроводила собственным снимком в полный рост. Она позировала без нижнего белья, прикрыв частично тело полупрозрачной тканью.
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Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".
1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.