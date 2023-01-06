49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост

Клум: Я так взволнована – наконец-то все началось снова! Фото: heidiklum / Instagram

"Я так взволнована – наконец-то все началось снова! Следующая "Топ-модель по-немецки –2023" – с 16 февраля каждый четверг в 20.15 на ProSiebenh", – написала она.

Пост Клум сопроводила собственным снимком в полный рост. Она позировала без нижнего белья, прикрыв частично тело полупрозрачной тканью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)