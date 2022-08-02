49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео

Клум предстала в раздельном купальнике в сиренево-оранжевых тонах. Она выбрала модель бикини с узкими плавками с завязками на бедрах и бюстгальтером из двух треугольников.

Модель позировала на шезлонге. Она расставила согнутые ноги и прогнулась перед камерой.

Видео можно посмотреть здесь.