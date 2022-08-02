49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео

Клум предстала в раздельном купальнике в сиренево-оранжевых тонах. Она выбрала модель бикини с узкими плавками с завязками на бедрах и бюстгальтером из двух треугольников.
Модель позировала на шезлонге. Она расставила согнутые ноги и прогнулась перед камерой.
Видео можно посмотреть здесь.
Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.