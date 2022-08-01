"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины

"Сегодня он провел для меня настоящий сеанс парения по его технологии. Я большой ценитель искусства русского парения и могу сказать, что из всех банщиков, которые меня парили, это настоящий гуру! В мое тело в парной было втерто невероятное количество цитрусовых, ягод, меда, соли, трав, скрабов из кофе и корицы, черно-белой глины. Погружалась я как в ледяную купель любимую с грейпфрутами, так и в горячку с молоком и лепестками алых роз. Это просто невероятный ритуал!" – написала она.
Как подчеркнула балерина, они с банщиком подружились и договорились провести парение в ее бане.
На снимках Волочкова запечатлена в желтом купальнике, а также в черном мини-платье.
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"Никакие втирания, Настя, вам уже не помогут. Просрано все творчество, осталась одна пошлость: бани, шпагаты и дешевый хайп", – прокомментировала подписчица maria_with_glasses.
"Тихий ужас", – отметила veralovenadegda.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.