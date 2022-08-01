"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины

"Сегодня он провел для меня настоящий сеанс парения по его технологии. Я большой ценитель искусства русского парения и могу сказать, что из всех банщиков, которые меня парили, это настоящий гуру! В мое тело в парной было втерто невероятное количество цитрусовых, ягод, меда, соли, трав, скрабов из кофе и корицы, черно-белой глины. Погружалась я как в ледяную купель любимую с грейпфрутами, так и в горячку с молоком и лепестками алых роз. Это просто невероятный ритуал!" – написала она.

Как подчеркнула балерина, они с банщиком подружились и договорились провести парение в ее бане.

На снимках Волочкова запечатлена в желтом купальнике, а также в черном мини-платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Никакие втирания, Настя, вам уже не помогут. Просрано все творчество, осталась одна пошлость: бани, шпагаты и дешевый хайп", – прокомментировала подписчица maria_with_glasses.

"Тихий ужас", – отметила veralovenadegda.