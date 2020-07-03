49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой

49-летняя российская певица Наталья Сенчукова разместила в соцсетях фото избранницы своего 21-летнего сына Василия Рыбина. Фолловеры отметили, что девушка внешне очень похожа на Сенчукову.

49-летняя российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлен ее 21-летний сын Василий Рыбин вместе с любимой девушкой Дарьей Алябьевой.

"Наши дети – Вася и его девушка Даша", – подписала фото Сенчукова.

"Думала, это вы. Очень уж девушка на маму своего молодого человека похожа", – отметили пользователи соцсети сходство Алябьевой с Сенчуковой.

Наталья Сенчукова вышла замуж за солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина в 1998 году. В 1999 году у пары родился сын Василий. Он – студент Московского государственного института культуры (МГИК).

В 2018 году у Рыбина и Сенчуковой было диагностировано онкозаболевание. По словам артиста, им с женой проводили лучевую терапию: каждому по 13 сеансов.