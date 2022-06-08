50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством

"Принцесса Марта-Луиза и Дурек Верретт сегодня объявили о своей помолвке. Его величество король и ее величество королева шлют самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего", – говорится в публикации.
На своей странице в Instagram Марта-Луиза разместила совместное фото с женихом, назвав его мужчиной, который заставляет ее сердце биться чаще.
"Я так счастлива объявить, что я помолвлена с шаманом Дуреком, человеком, который заставляет мое сердце биться чаще, который заставляет меня смеяться и с которым я могу быть слабой", – написала она.
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Верретт на своей странице в Instagram также посвятил публикацию помолвке с принцессой.
"Нет ничего лучше, чем понимание мужчины, что женщина, которая стоит перед тобой, и есть та самая сердечная, ангельская, мудрая, мощная женщина, которая представляет в моих глазах все уровни богини", – написал он.
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На сайте Веррета указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.
Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.
В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери.
Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.
В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом.