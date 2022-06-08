50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством

"Принцесса Марта-Луиза и Дурек Верретт сегодня объявили о своей помолвке. Его величество король и ее величество королева шлют самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего", – говорится в публикации.

На своей странице в Instagram Марта-Луиза разместила совместное фото с женихом, назвав его мужчиной, который заставляет ее сердце биться чаще.

"Я так счастлива объявить, что я помолвлена с шаманом Дуреком, человеком, который заставляет мое сердце биться чаще, который заставляет меня смеяться и с которым я могу быть слабой", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ma * rtha Louise (@iam_marthalouise)

Верретт на своей странице в Instagram также посвятил публикацию помолвке с принцессой.

"Нет ничего лучше, чем понимание мужчины, что женщина, которая стоит перед тобой, и есть та самая сердечная, ангельская, мудрая, мощная женщина, которая представляет в моих глазах все уровни богини", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Durek Verrett (@shamandurek)

На сайте Веррета указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.