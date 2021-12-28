33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения

В заявлении королевского дворца отмечается, что свадебная церемония эрцгерцогини Австрийской-Эсте и банкира Изви запланирована на второе полугодие 2022 года.

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Контекст:

Мария Лаура (1988) – старшая дочь принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте. Она является седьмой в наследовании бельгийского трона.

У Марии Лауры есть старший брат, принц Амедео (1986) и младший, принц Йоахим (1991), а также две младшие сестры: принцесса Луиза Мария (1995) и принцесса Летиция Мария (2003).

Мария Лаура приходится внучкой бывшему бельгийскому королю Альберту II, который отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья.

Она работает климатическим аналитиком в неправительственной организации CIFF.

Как пишет Daily Mail, Изви родился в Париже в семье гражданки Великобритании и выходца из Марокко.