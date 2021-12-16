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В Великобритании принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона "Формулы 1" Хэмилтона

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Хэмилтон стал четвертым гонщиком "Формулы 1", получившим рыцарское звание
Хэмилтон стал четвертым гонщиком "Формулы 1", получившим рыцарское звание
Фото: EPA

Принц Уэльский Чарльз посвятил в рыцари пилота "Формулы 1", семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

Посвящение проходило в Виндзорском дворце 15 декабря, через несколько дней после того, как Хэмилтон проиграл Чемпионат мира по автогонкам, на котором мог бы получить рекордный восьмой титул.

The Independent уточняет, что пилот получил звание рыцаря-бакалавра (англ. Knight Bachelor) – в британской системе наград и почетных званий это титул человека, посвященного в рыцари, но не входящего в организованные рыцарские ордена Соединенного Королевства. Такой титул получили, в частности, музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни, писатели Терри Пратчетт, Джордж Мартин, режиссер Ридли Скотт, актеры Чарли Чаплин, Шон Коннери, Иэн Маккеллен.

Хэмилтон стал четвертым гонщиком "Формулы 1", получившим рыцарское звание. Оно уже есть у сэра Джека Бребема, сэра Стирлинга Мосса и сэра Джеки Стюарта.

Контекст:

Льюис Хэмилтон – британский гонщик, пилот команды Mercedes на Чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", семикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а также первый темнокожий гонщик "Формулы-1" за последние 20 лет.

В 2020 году Хэмилтон победил на Гран-при Германии и, завоевав 91-ю победу, достиг рекорда Михаэля Шумахера.

12 декабря 2021 года Гран-при "Формулы-1" в сезоне 2021/22 в Абу-Даби выиграл 24-летний нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен, сообщала пресс-служба гонок. Хэмилтон занял второе место (если бы он победил, то стал бы восьмикратным чемпионом мира – это был бы рекорд).

После гонки команда Mercedes опротестовала итоги заезда, заявив о нарушении двух статей регламента Международной автомобильной федерации, сообщили в "Формуле-1".

Теги: Великобритания, Формула-1, Льюис Хэмилтон, награды, гонки
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