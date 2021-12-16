В Великобритании принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона "Формулы 1" Хэмилтона

Посвящение проходило в Виндзорском дворце 15 декабря, через несколько дней после того, как Хэмилтон проиграл Чемпионат мира по автогонкам, на котором мог бы получить рекордный восьмой титул.

* Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

The Independent уточняет, что пилот получил звание рыцаря-бакалавра (англ. Knight Bachelor) – в британской системе наград и почетных званий это титул человека, посвященного в рыцари, но не входящего в организованные рыцарские ордена Соединенного Королевства. Такой титул получили, в частности, музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни, писатели Терри Пратчетт, Джордж Мартин, режиссер Ридли Скотт, актеры Чарли Чаплин, Шон Коннери, Иэн Маккеллен.

Arise, Sir @LewisHamilton!



The seven-time #F1 champion officially received his Knighthood at Windsor Castle on Wednesday, joined by his mum, Carmen * pic.twitter.com/7efxn211uR — Formula 1 (@F1) December 15, 2021

Хэмилтон стал четвертым гонщиком "Формулы 1", получившим рыцарское звание. Оно уже есть у сэра Джека Бребема, сэра Стирлинга Мосса и сэра Джеки Стюарта.