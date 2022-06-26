50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана

Принцесса Норвегии призналась, что ее жених не скрывает своей бисексуальности, а сама она относится к этому как к должному, подчеркнув, что "так оно и есть".

Марту Луиза отметила, что бисексуальность ее мужа является в том числе проявлением свободы, а те, кто критикует их пару, таким образом демонстрируют свою ограниченность.