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26 июня, 2022
 
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50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана

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Верретт станет вторым мужем принцессы Марты Луизы
Верретт станет вторым мужем принцессы Марты Луизы
Фото: iam_marthalouise / Instagram

50-летняя принцесса Норвегии Марта Луиза спокойно относится к бисексуальности своего 47-летнего жениха, темнокожего американского шамана Дурека Верретта. Об этом она заявила в подкасте в прямом эфире, отвечая на вопросы норвежского журналиста, сообщило 24 июня немецкое издание Bunte.

Принцесса Норвегии призналась, что ее жених не скрывает своей бисексуальности, а сама она относится к этому как к должному, подчеркнув, что "так оно и есть".

Марту Луиза отметила, что бисексуальность ее мужа является в том числе проявлением свободы, а те, кто критикует их пару, таким образом демонстрируют свою ограниченность.

Контекст:

Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.

После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для своего народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".

Теги: Норвегия, свадьба, принцесса
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