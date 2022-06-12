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12 июня, 2022
 
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"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии

Марта Луиза и Варретт объявили помолвке 7 июня
Марта Луиза и Варретт объявили  помолвке 7 июня
Фото: iam_marthalouise / Instagram

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее жених, американский шаман Дурек Варретт после объявления о своей помолвке дали совместное интервью американскому изданию People. Его текст опубликован на сайте издания 9 июня, спустя два дня после новости о том, что принцесса Норвегии ответила шаману согласием на предложение стать его женой.

В интервью Варретт, в частности, прокомментировал свое отношение к тому, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьей. По словам шамана, это создаст прецедент для  его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".

Марта Луиза в свою очередь подчеркнула, что они с Варреттом "должны справляться с предрассудками людей, чтобы продемонстрировать, что любовь не имеет границ". Свои отношения с женихом принцесса назвала уроком, который ей предстоит учить ежедневно. 

Отвечая на вопрос о будущей свадьбе, пара заявила, что пока не торопиться с этим, так как хочет сделать день бракосочетания особенным.  

Контекст:

Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Веррета указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.

Теги: Норвегия, свадьба, принцесса
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