"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии

В интервью Варретт, в частности, прокомментировал свое отношение к тому, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьей. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".

Марта Луиза в свою очередь подчеркнула, что они с Варреттом "должны справляться с предрассудками людей, чтобы продемонстрировать, что любовь не имеет границ". Свои отношения с женихом принцесса назвала уроком, который ей предстоит учить ежедневно.

Отвечая на вопрос о будущей свадьбе, пара заявила, что пока не торопиться с этим, так как хочет сделать день бракосочетания особенным.