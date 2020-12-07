51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты

Американский актер Мэттью Перри привлек свою невесту Молли Гурвиц к съемкам в рекламе своих товаров.

Перри обещает перевести часть вырученных от продажи товаров на борьбу с COVID-19 Фото: mattyperry4 / Instagram

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" 51-летний канадско-американский актер Мэттью Перри 6 декабря в Instagram разместил снимки, на которых запечатлена его 29-летняя невеста Молли Гурвиц.

На фото она рекламирует одежду, которую Перри продает на своем сайте, а часть вырученных от продажи денег обещает перевести на счета Всемирной организации здравоохранения для борьбы с COVID-19.

На одном из фото Гурвиц запечатлена в футболке.

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Также избранница актера позировала в кепке, которая продается на его сайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

О том, что Перри сделал предложение Гурвиц, стало известно в конце ноября 2020 года.

Пара встречается два года. До знакомства с Гурвиц Перри состоял в отношениях с американской актрисой Лиззи Каплан, а в 90-е годы у него был непродолжительный роман с актрисой Джулией Робертс.

Брак с Гурвиц станет для Перри первым в его биографии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 7 декабря подтверждено 67,1 млн случаев коронавируса, умерло более 1,5 млн человек, выздоровело 43,2 млн.