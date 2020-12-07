51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" 51-летний канадско-американский актер Мэттью Перри 6 декабря в Instagram разместил снимки, на которых запечатлена его 29-летняя невеста Молли Гурвиц.
На фото она рекламирует одежду, которую Перри продает на своем сайте, а часть вырученных от продажи денег обещает перевести на счета Всемирной организации здравоохранения для борьбы с COVID-19.
На одном из фото Гурвиц запечатлена в футболке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также избранница актера позировала в кепке, которая продается на его сайте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О том, что Перри сделал предложение Гурвиц, стало известно в конце ноября 2020 года.
Пара встречается два года. До знакомства с Гурвиц Перри состоял в отношениях с американской актрисой Лиззи Каплан, а в 90-е годы у него был непродолжительный роман с актрисой Джулией Робертс.
Брак с Гурвиц станет для Перри первым в его биографии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 7 декабря подтверждено 67,1 млн случаев коронавируса, умерло более 1,5 млн человек, выздоровело 43,2 млн.