52-летний Джекман сообщил о смерти отца

"И хотя есть глубокая грусть, я полон благодарности и любви. Мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он теперь был в мире с богом", – написал актер.

Контекст:

Родители Хью Джекмана Крис Джекман и Грейс Уотсон эмигрировали в Австралию из Великобритании в 60-х годах прошлого века. Хью Джекман был самым младшим из пяти детей. Когда ему было восемь лет, родители расстались. После их развода будущий актер жил с отцом.

Джекман обрел известность после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Актер – обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).