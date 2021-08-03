52-летний Джекман сообщил, что ждет результаты биопсии кожи

Джекман: Пожалуйста, проверяйте кожу почаще, не думайте, что с вами этого не случится Фото: thehughjackman / Instagram

По словам артиста, он решился на эту процедуру после того, как дерматологи заметили у него на носу "нечто необычное".

"Поэтому взяли биопсию, чтобы проверить. Если вы увидите меня с повязкой, не волнуйтесь", – обратился к поклонникам артист.

Он пообещал сообщить о результатах анализа и предположил, что, скорее всего, все будет в норме. В комментарии к ролику Джекман напомнил о необходимости почаще проверять кожу.

"Пожалуйста, проверяйте кожу почаще, не думайте, что с вами этого не случится. И пользуйтесь солнцезащитным кремом", – написал он.

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