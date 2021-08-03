52-летний Джекман сообщил, что ждет результаты биопсии кожи

По словам артиста, он решился на эту процедуру после того, как дерматологи заметили у него на носу "нечто необычное".
"Поэтому взяли биопсию, чтобы проверить. Если вы увидите меня с повязкой, не волнуйтесь", – обратился к поклонникам артист.
Он пообещал сообщить о результатах анализа и предположил, что, скорее всего, все будет в норме. В комментарии к ролику Джекман напомнил о необходимости почаще проверять кожу.
"Пожалуйста, проверяйте кожу почаще, не думайте, что с вами этого не случится. И пользуйтесь солнцезащитным кремом", – написал он.
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Джекман обрел известность после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Актер – обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).
В 2013 году у артиста впервые диагностировали рак кожи. Тогда он перенес курс химиотерапии и операцию.
В 2017 году врачи повторно диагностировали у Джекмана рак и снова назначили лечение. После очередного хирургического вмешательства болезнь больше не проявлялась.