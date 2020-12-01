"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой

Американский актер Хью Джекман поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлен со своей супругой Деборрой-Ли Фернесс во время празднования ее дня рождения.

Джекман и Фернесс вместе с 1996 года Фото: ЕРА

52-летний голливудский актер Хью Джекман обнародовал в сети совместное фото с женой – актрисой Деборрой-Ли Фернесс, посвятив публикацию 65-летию супруги.

"С днем рождения, моя невероятная жена. Твое мужество, остроумие, открытое сердце, верность, творчество, смелость и спонтанность вдохновляют меня каждый день. Я люблю тебя намного больше, чем может передать подпись к фото!" – написал актер.

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Джекман и Фернесс вместе с 1996 года. Супруги воспитывают двоих усыновленных детей – сына Оскара Максимилиана (2000) и дочь Аву Элиот (2005).