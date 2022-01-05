  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"

"У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выбраться, – заявила она. – Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и самое важное – сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше".

По словам 53-летней Светланы Бондарчук, развод дался ей сложно.

"В нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли грань, когда можно было сохранить семью. Это сложно", – резюмировала она.

ВИДЕО

Видео: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube