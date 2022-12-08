Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
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54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание

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Дион: У меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности
Дион: У меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности
Фото: ЕРА

Американская певица Селин Дион отменила все концерты, запланированные на весну и лето 2023 года, из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила 8 декабря, разместив в Instagram видеообращение к поклонникам.

"У меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности, им страдает один человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности во время ходьбы и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, но я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", – заявила 54-летняя артистка.

В публикации отмечается, что шоу перенесены на 2024 год. 

Контекст:

Селин Дион родилась в 1968 году в Канаде. Она победительница конкурса "Евровидение 1988", на котором представляла Швейцарию. В 1990 году вышел дебютный альбом певицы Unison. 

Дион стала одной из многих зарубежных знаменитостей, которые поддержали Украину в первые дни после нападения РФ.

Теги: здоровье, концерт, Селин Дион, певица
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