54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание

"У меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, которое называется синдром ригидности, им страдает один человек на миллион. Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности во время ходьбы и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, но я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", – заявила 54-летняя артистка.

В публикации отмечается, что шоу перенесены на 2024 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ce * line Dion (@celinedion)