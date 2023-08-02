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03 августа, 2023
 
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54-летняя Лопес устроила дефиле возле бассейна. Видео артистки в бикини выложили в сеть

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американский мастер маникюра Том Бачик 2 августа в Instagram разместил видео, на котором запечатлена американская актриса и певица Дженнифер Лопес в бикини возле бассейна.

Знаменитость дополнила свой образ черной шляпой и босоножками на каблуках. Позируя в кадре, она устроила небольшое дефиле.

"Возле бассейна с JLo", – подписал фото Бачек.

Ролик, вероятно, был снят во время празднования 54-летия артистки – ранее она публиковала фото в этом бикини, отметив, что снимки были сделаны в ее день рождения.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.

Бачик – личный мастер и друг Лопес.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, купальник
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