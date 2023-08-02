54-летняя Лопес устроила дефиле возле бассейна. Видео артистки в бикини выложили в сеть

Знаменитость дополнила свой образ черной шляпой и босоножками на каблуках. Позируя в кадре, она устроила небольшое дефиле.

"Возле бассейна с JLo", – подписал фото Бачек.

Ролик, вероятно, был снят во время празднования 54-летия артистки – ранее она публиковала фото в этом бикини, отметив, что снимки были сделаны в ее день рождения.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.

Бачик – личный мастер и друг Лопес.