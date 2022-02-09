54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain

Во время съемки модель сменила два образа.

Контекст:

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la musique.

В 2007 году она познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го.

30 сентября 2021 года суд в Париже признал Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к году лишения свободы.