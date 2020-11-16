56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте

Украинский режиссер Оксана Байрак показала полуголое тело в неглиже.

Украинский режиссер Оксана Байрак на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала в нижнем белье, прикрывшись одеялом. На снимке подмышкой и на предплечье Байрак видна крупная татуировка.

"Цитируя булгаковские строки моего любимейшего романа "Мастер и Маргарита": "Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно", хочу продолжить: к балу Воланда готова", – заявила она.

Пост режиссер опубликовала в ночь с 15-го на 16 ноября.

"Кто-то нашептал мне, что сегодня какой-то ведьминский праздник", – отметила режиссер.

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Байрак в посте отметила, что ее фото является своего рода флешмобом, инициированным актрисой Викторией Масловой. Она 12 ноября размещала в Instagram снимки в нижнем белье.

"Меня часто раздевают в кино. И чем старше я становлюсь, тем чаще", – отметила актриса.

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Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе.

Наиболее известные фильмы режиссера – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериал "Позднее раскаяние".